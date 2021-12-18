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Послы G7 рассказали Зеленскому об ожиданиях по поводу реформ

Суббота, 18 декабря 2021, 13:13

После стран Группы семи обсудили с президентом Владимиром Зеленским прогресс реформ в Украине в 2021 году и выразили свои ожидания на будущее.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении послов в Twitter.

"Послы приветствовали историческое законодательство о судебной реформе 2021 года и выразили надежду на его полную имплементацию. Они надеются на дальнейшее позитивное развитие судебной реформы в 2022 году, включая прозрачный конкурсный процесс для новых судей Конституционного суда", - говорится в сообщении.

Они также приветствовали закон о НАБУ и выразили ожидания конкурентного избрания его нового директора и скорого завершения процесса отбора руководителя/главы САП.

"Они также выразили надежду на прогресс в реформе, которая обеспечит трансформированную, современную СБУ" - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре послы страны Группы семи призвали парламент принять закон о Службе безопасности Украины без внесения дальнейших поправок.

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G7 (группа семи)
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