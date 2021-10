Посли G7 закликали Раду ухвалити закон про СБУ, не додаючи правок

Посли країни Групи семи закликали парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в офіційній заяві послів у Twitter.

"Посли G7 ще раз наголошують на важливості якнайшвидшого прийняття Верховною Радою закону про СБУ без внесення подальших правок", - йдеться у заяві.

The current draft, implemented successfully, provides the basis for transforming the SBU into a modern security service, enhancing 🇺🇦 security and prosperity. 2/2