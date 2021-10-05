Посли G7 закликали Раду ухвалити закон про СБУ, не додаючи правок

Посли країни Групи семи закликали парламент ухвалити закон про Службу безпеки України без внесення подальших правок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в офіційній заяві послів у Twitter.

"Посли G7 ще раз наголошують на важливості якнайшвидшого прийняття Верховною Радою закону про СБУ без внесення подальших правок", - йдеться у заяві.

The current draft, implemented successfully, provides the basis for transforming the SBU into a modern security service, enhancing 🇺🇦 security and prosperity. 2/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) October 5, 2021

"Якщо законопроєкт у нинішній редакції буде успішно реалізовано, це стане основою для перетворення СБУ на сучасну службу безпеки, що сприяє зміцненню безпеки та процвітанню", - відзначили посли.

ЄвроПравда вже розповідала, що 14 липня комітет з нацбезпеки ухвалив "комітетську версію" законопроєкту про СБУ, яку рекомендував Раді до схвалення у другому читанні та в цілому. Схвалений текст викликав однозначну підтримку від США, ЄС та НАТО.

Питання повернулося до комітету через експертний висновок юридичного управління парламенту щодо останньої версії законопроєкту, який налічує 68 сторінок.

Наприкінці вересня парламентський Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки знову рекомендував документ до голосування.

Детальніше про законопроєкт читайте у статті - За крок до початку реформи СБУ: що можливо та що шкідливо змінювати у проєкті.