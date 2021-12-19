Новая министр обороны Германии: нужно "нацелить" санкции на Путина и его окружение

Министр обороны Германии в новом правительстве Кристин Ламбрехт предлагает угрожать санкциями высшему руководству Российской Федерации, чтобы сдержать её от эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она сказала в интервью Bild.

"Я с большой тревогой наблюдаю за происходящим", - сказала она на вопрос о том, как оценивает наращивание Россией сил у границ Украины.

"Я очень хорошо понимаю опасения украинцев. Именно поэтому моя первая поездка в воскресенье - в Литву, к силам быстрого реагирования НАТО, чтобы составить впечатление, как солдаты видят ситуацию в регионе. Очевидно, что агрессором является Россия. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить эскалацию, включая угрозу жесткиими санкциями", - отметила Кристин Ламбрехт.

Ее спросили, может ли российский газопровод "Северный поток-2" войти в такой список санкций. Министр не дала прямого ответа.

"Мы должны задействовать весь имеющийся инструментарий. Уже сейчас стоит "целиться" санкциями на Путина и его ближайшее окружение. Ответственные за агрессию должны почувствовать последствия лично для себя. Например, чтобы они не могли полететь в Париж за покупками на Елисейских полях", - отметила министр.

На вопрос о потенциальном размещении в Украине немецких военных для сдерживания России от вторжения она ответила, что сейчас в НАТО хотят действовать через другие рычаги давления.

"Мы должны исчерпать все способы дипломатических и экономических санкций. И все дальнейшие шаги следует тесно координировать между членами Альянса", - сказала Кристин Ламбрехт.

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