Минобороны Британии: пока Украина не в НАТО, военных Альянса туда не будут отправлять

Министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что в случае потенциальной масштабной агрессии России против Украины вариант отправки на помощь военных стран-членов НАТО очень маловероятен.

Об этом он сказал в интервью Spectator TV, пишет "Европейская правда".

"Фактом является то, что это не страна-член НАТО, поэтому очень маловероятно, что кто-то будет отправлять военных в Украину, чтобы противостоять России. Нам не стоит подавать надежды на то, что мы могли бы это сделать", - сказал Бен Воллес, очевидно говоря и о Британии, и Альянсе в целом.

Ранее, пишет издание, министр обороны более двусмысленно высказывался о возможной реакции Британии в случае эскалации.

В середине ноября британский таблоид The ​​Mirror сообщал со ссылкой на свои источники, что Британия якобы готова отправить в Украину 600 военнослужащих специального назначения на фоне опасений по поводу возможного усиления российского вторжения.

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