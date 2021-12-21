Греция не будет вводить ограничения на праздники, но поощряет самотестирование

Правительство Греции не планирует вводить дополнительные коронавирусные канун рождественских и новогодних праздников, а также не потребует проходить экспресс-тест в аптеке или центре тестирования перед посещением собраний.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Ekathimerini.

Согласно решениям, обсужденным на виртуальной встрече под председательством премьер-министра Кириакоса Мицотакиса, граждан будут поощрять проверить себя до и после посещения собраний и вечеринок на Рождество и Новый год, а в течение следующих нескольких дней будут розданы два бесплатных комплекта для тестирования.

Наборы для самотестирования будут доступны в аптеках для людей с номером социального страхования (AMKA). Таким образом, правительство отказалось от первоначальной идеи требовать от всех – невакцинированных и вакцинированных – показать доказательства негативного экспресс-теста в барах, ресторанах и клубах в течение сезона праздников.

"Мне, правда, посоветовали ввести обязательные быстрые тесты для всех для входа во все места отдыха и развлечений. Я отклонил это предложение, потому что считаю, что эта мера будет несправедливой в отношении вакцинированных и, в конце концов, слишком сложной для реализации", – сказал премьер-министр Кириакос Мицотакис.

"Мы хотим провести каникулы безопасно, не останавливая экономику и общество и не оплачивая после этого наши праздничные мероприятия", - добавил он.

Он также призвал людей проводить самотестирование независимо от их статуса вакцинации.

Мицотакис отметил, что ограничения могут быть введены в первые несколько недель нового года, такие как расширение схем работы по дому и изменение времени работы баров и ресторанов, но исключил возможность закрытия школ.

"Тесты и основные меры предосторожности – это наша защита. И наша сегодняшняя позиция будет определять решения, которые будут приниматься завтра", – добавил Мицотакис.