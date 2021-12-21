Греція не запроваджуватиме обмеження на свята, але заохочує самотестування

Уряд Греції не планує вводити додаткові коронавірусні напередодні різдвяних та новорічних свят, а також не вимагатиме проходити експрес-тест в аптеці чи центрі тестування перед відвідуванням зібрань.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Відповідно до рішень, обговорених на віртуальній зустрічі під головуванням прем’єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса, громадян натомість заохочуватимуть перевірити себе до та після відвідування зібрань і вечірок на Різдво та Новий рік, а протягом наступних кількох днів буде роздано два безкоштовних комплекти для тестування.

Набори для самотестування будуть доступні в аптеках для людей, які мають номер соціального страхування (AMKA). Таким чином уряд відмовився від початкової ідеї вимагати від усіх – невакцинованих і вакцинованих – показати докази негативного експрес-тесту в барах, ресторанах і клубах протягом сезону свят.

"Мені, правда, порадили запровадити обов’язкові швидкі тести для всіх для входу в усі місця відпочинку та розваг. Я відхилив цю пропозицію, тому що вважаю, що цей захід буде несправедливим щодо вакцинованих і, зрештою, занадто складним для реалізації", – сказав прем’єр-міністр Кіріакос Міцотакіс.

"Ми хочемо провести канікули безпечно, не зупиняючи економіку та суспільство та не оплачуючи після цього наші святкові заходи", – додав він.

Він також закликав людей проводити самотестування, незалежно від їхнього статусу вакцинації.

Міцотакіс зазначив, що обмеження можуть бути введені в перші кілька тижнів нового року, такі як розширення схем роботи з дому та зміна часу роботи барів і ресторанів, але виключив можливість закриття шкіл.

"Тести та основні запобіжні заходи – це наш захист. І наша сьогоднішня позиція визначатиме рішення, які прийматимуться завтра", – додав Міцотакіс.