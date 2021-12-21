Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Украина ведет переговоры с Грузией о присоединении к лечению Саакашвили

Вторник, 21 декабря 2021, 19:02

Президент Владимир Зеленский лично вовлечен в переговоры с Грузией о Михеиле Саакашвили.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в общении с журналистами во время общего совещания послов в государственной резиденции "Синегора".

Президент подчеркнул, что есть канал обмена информацией лично с Саакашвили.

"Мы с Михеилом... скажу откровенно, я получаю письма от него. Он получает от меня информацию. Я разговаривал с руководством Грузии относительно господина Саакашвили", - заявил глава государства, отвечая на вопросы журналистов.

Как известно, Саакашвили юридически является гражданином только Украины, он лишен грузинского гражданства, но находится за решеткой в ​​Тбилиси из-за старых приговоров к нему. Также в Грузии начался суд над Саакашвили по поводу тайного пересечения границы.

Зеленский заверил, что решал вопросы встреч Михеила Саакашвили с родственниками. "Ко мне обращались, чтобы его вторая половина или его мать могла попасть к нему. И я звонил, просил, говорю честно. Они нам не отказали", - объяснил он.

По словам президента, есть только один вопрос, по которому он еще не договорился с Тбилиси.

"Я хотел, чтобы наши врачи были вовлечены в процесс, с этим пока задержка", - рассказал он. Зеленский добавил, что сейчас переговоры по этому поводу продолжаются, в них принимает участие также президент Евросовета Шарль Мишель, но детали пока разглашать нельзя.

Читайте также статью "Спасти Саакашвили: может ли Украина вытащить политика из грузинской тюрьмы"

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Саакашвили Зеленский
powered by lun.ua

Статьи

Неизбывный мораторий: как лес-кругляк ведет Украину к новому конфликту с ЕС

Украина де-факто отказывается от решения международного арбитража и не будет отменять мораторий на экспорт необработанной древесины (укр.)
21 декабря 2021 — Анжела Махинова, Мария Шульга, для Европейской правды

Европа в ожидании войны: как Запад "проспал" кризис на Балканах

Действительно ли новая война на Балканах неизбежна, как убеждают многочисленные западные политологи? И где политика ЕС не справилась с блокированием этих рисков?
21 декабря 2021 — Юрий Панченко, Европейская правда

Евроинтеграция на железной дороге: в чем Украина провалила свою "домашнюю работу"

До ноября 2022 года в Украине должен заработать конкурентный рынок грузовых железнодорожных перевозок, как того требует Соглашение об ассоциации (укр.)
21 декабря 2021 — Семен Цейтлин, Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта