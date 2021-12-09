Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

У Грузії почався суд над Саакашвілі щодо таємного перетину кордону

Четвер, 9 грудня 2021, 13:09

У Тбіліському міському суді починається процес щодо незаконного перетину кордону Грузії колишнього президента країни, громадянина України Михеїла Саакашвілі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Interpressnews. 

Початок засідання призначили на 12:00 9 грудня. Саакашвілі напередодні оприлюднив заяву, що скоріш за все не буде присутній у залі через стан здоров’я.

Читайте також
Мін'юст Грузії і Пенітенціарну службу оштрафували за публікацію відео з Саакашвілі

Прокурор Леван Вепхадзе у спілкуванні зі ЗМІ заявив, що на засіданні сторона звинувачення надасть докази і вважає їх переконливими.

"Звинувачуваний Михеїл Саакашвілі офіційно не в’їхав через державний кордон і перебуває у Грузії. В результаті слідчо-оперативних дій встановлено, у тому числі, хто йому допомагав на території України. Це колишній топ-посадовець з силової структури попередньої влади", - сказав Вепхадзе.  

Нагадаємо, Михеїла Саакашвілі затримали невдовзі після його таємного приїзду до Грузії перед місцевими виборами 2 жовтня. Він оголосив голодування, називаючи усі справи проти себе політичними, та голодував 50 днів, до переведення у військовий госпіталь в Горі.

МВС 1 жовтня через незаконний перетин кордону Саакашвілі почали розслідування. У рамках справи звинувачення оголосили ще 4 особам.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Грузія Саакашвілі
powered by lun.ua

Статті

Німеччина після Меркель: як працюватиме уряд Шольца та чого чекати Україні

Якою буде політика нового уряду Німеччини? На яку допомогу Берліна може розраховувати Київ і як уряд Шольца готовий діяти у разі нової агресії з боку РФ?
9 грудня 2021 — Віктор Савінок, для Європейської правди

Перевірка солідарності: які ризики "Північного потоку-2" має врахувати ЄС

За всю історію транзиту нашою ГТС жодного разу не було випадку, коли б ми зупинили транзит з технічних причин...
9 грудня 2021 — Ольга Бєлькова, Оператор ГТС України

Тиск, і не тільки з Росії: хто та чому намагається зупинити реформу СБУ

Закон про СБУ досі оповитий теоріями змов, "зрадами" та взаємовиключними стереотипами. Сконцентруємося на тих нормах, що зараз викликають найбільше критики.
8 грудня 2021 — Мар'яна Безугла , народний депутат України, "Слуга народу"