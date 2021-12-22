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МИД: заявления РФ о химоружии на Донбассе – прикрытие для дальнейших провокаций

Среда, 22 декабря 2021, 09:22

МИД Украины категорически отверг инсинуации в сторону Украины, прозвучавшие во время заседания коллегии министерства обороны Российской Федерации.

Об этом говорится в комментарии спикера МИД Олега Николенко, которым располагает "Европейская правда".

"Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов на Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации. Россия продолжает создавать информационное прикрытие для возможных дальнейших провокаций ее войск на украинской территории", - заявил Николенко.

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Он отметил, что МИД Украины призывает российское руководство прекратить враждебную риторику и язык ультиматумов, а возвращение Москвы в констурктивное русло действительно подтвердит задекларированное российским президентом на заседании коллегии стремление разрешить конфликт политико-дипломатическими методами.

"Первым шагом должно стать начало выполнения Россией Минских договоренностей и договоренностей лидеров Нормандского формата.

Прекращение российской вооруженной агрессии против Украины и отказ РФ от логики конфронтации станет лучшей гарантией безопасности на Европейском континенте", – отметил Николенко.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 21 декабря заявил, что 120 американских военных-наемников привезли на восток Украины химическое оружие и готовят провокацию.

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал неправдивыми заявления Шойгу.

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Россия Донбасс и ОРДЛО МИД
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