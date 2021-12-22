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МЗС: заяви РФ про хімзброю на Донбасі - прикриття для подальших провокацій

Середа, 22 грудня 2021, 09:22

МЗС України категорично відкинуло інсинуації в бік України, які пролунали під час засідання колегії міністерства оборони Російської Федерації. 

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, який є у розпорядженні "Європейської правди".

"Заяви міністра оборони про нібито хімічні речовини, інструкторів американських приватних військових компаній, обстріли житлових кварталів на Донбасі - чергові приклади масованої російської дезінформації. Росія продовжує створювати інформаційне прикриття для можливих подальших провокацій її військ на українській території", - заявив Ніколенко.

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Він зазначив, що МЗС України закликає російське керівництво припинити ворожу риторику і мову ультиматумів, а повернення Москви в констурктивне русло дійсно підтвердить задеклароване російським президентом на засіданні колегії прагнення вирішити конфлікт політико-дипломатичними методами. 

"Першим кроком має стати початок виконання Росією Мінських домовленостей і домовленостей лідерів Нормандського формату. 

Припинення російської збройної агресії проти України і відмова РФ від логіки конфронтації стане найкращою гарантією безпеки на Європейському континенті", - зазначив Ніколенко.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу 21 грудня заявив, що 120 американських військових-найманців привезли на схід України хімічну зброю та готують провокацію.

Представник Пентагону Джон Кірбі назвав неправдивими заяви Шойгу.

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Росія Донбас та ОРДЛО МЗС
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