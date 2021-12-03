В Австрии определили имя нового канцлера

Руководство правящей Австрийской народной партии (ÖVP) в пятницу единогласно избрало министра внутренних дел Карла Нехаммера новым лидером партии, а значит, он станет следующим федеральным канцлером.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Der Standard.

"Сегодня меня единогласно назначили исполнительным председателем партии и одновременно кандидатом на должность федерального канцлера. Это большая честь и привилегия", - прокомментировал Нехаммер.

Карл Нехаммер фото: dpa

В новом правительстве Австрии произойдет рокировка, в частности, сменятся министры внутренних дел, финансов и образования.

Напомним, 2 декабря Себастьян Курц, почти два месяца назад покинувший должность канцлера из-за коррупционного расследования против него, заявил, что уходит с поста лидера партии и вообще из политики.

Александр Шалленберг, временно возглавивший канцелярию после Курца, заявил, что уйдет в отставку, как только партия определится с назначением следующего лидера. Шалленберг останется в должности главы МИД в правительстве Нехаммера.

Жесткая позиция Курца по поводу иммиграции помогла партии одержать две победы на последних выборах, и Нехаммер как министр внутренних дел был защитником жесткой политики Курца.

Карл Нехаммер – бывший профессиональный военный и многолетний партийный чиновник.

Президент Александр Ван дер Беллен еще должен официально принять присягу Нехаммера как канцлера. Его роль лидера партии еще не подтверждена партийным съездом.

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