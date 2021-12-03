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В Австрії визначили ім’я нового канцлера

П'ятниця, 3 грудня 2021, 13:05

Керівництво правлячої Австрійської народної партії (ÖVP) у п'ятницю одноголосно обрало міністра внутрішніх справ Карла Негаммера новим лідером партії, а отже він стане наступним федеральним канцлером. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Der Standard.

"Сьогодні мене одноголосно призначили виконавчим головою партії і водночас кандидатом на посаду федерального канцлера. Це велика честь і привілей", - прокоментував Негаммер.

 
Карл Негаммер
фото: dpa

У новому уряді Австрії відбудеться рокіровка, зокрема, зміняться міністри внутрішніх справ, фінансів та освіти.

Нагадаємо, 2 грудня Себастіан Курц, який майже два місяці тому залишив посаду канцлера через корупційне розслідування проти нього, заявив, що йде з посади лідера партії і взагалі з політики.

Александр Шалленберг, який тимчасово очолив канцелярію після Курца, заявив, що піде у відставку, щойно партія визначиться із призначенням наступного лідера. Шалленберг залишиться на посаді глави МЗС в уряді Негаммера.

Жорстка позиція Курца щодо імміграції допомогла партії здобути дві перемоги на останніх виборах, і Негаммер як міністр внутрішніх справ був захисником жорсткої політики Курца. 

Негаммер - колишній професійний військовий і багаторічний партійний чиновник.

Президент Александр Ван дер Беллен ще має офіційно прийняти присягу Негаммера як канцлера. Його роль як лідера партії ще не підтверджена партійним з’їздом.

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Австрія
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