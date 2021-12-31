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Укр / Рус

Глава МИД Германии не поддерживает идею поставки оружия Украине

Пятница, 31 декабря 2021, 08:51

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает, что поставки оружия Украине будут ненужной эскалацией ситуации.

Об этом она сказала в интервью агентству DPA, полный текст которого опубликован министерством иностранных дел Германии, сообщает "Европейская правда".

"И страны G7, и Европейский союз очень четко дали понять, что дальнейшая военная эскалация на украинской границе и, прежде всего, нарушение международного права и нарушение суверенитета Украины будут иметь серьезные политические и экономические последствия для России" - сказала она, отвечая на вопрос о снабжение оружия Украине.

В то же время Бербок отметила, что у Германии и союзников есть "длинный список вариантов действий" в случае вторжения.

"Однако сейчас наш приоритет – не допустить дальнейшую эскалацию. Этого можно добиться только дипломатией в нормандском формате, а также через Совет НАТО-Россия и в рамках ОБСЕ", - заявила министр.

Однако, говоря о поставках оружия, Бербок сказала, что "дальнейшая военная эскалация не принесет Украине большей безопасности".

Как сообщалось, минобороны Эстонии намерено предоставить Украине противотанковое вооружение, ракеты Javelin и 122-миллиметровые гаубицы.

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