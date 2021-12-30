Естонія планує передати Україні ракети Javelin і гаубиці

Міноборони Естонії має намір надати Україні протитанкове озброєння, ракети Javelin та 122-міліметрові гаубиці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Перед прийняттям остаточного рішення необхідно отримати дозвіл від країни походження ракет – США, а також від колишніх власників гаубиць – Фінляндії та Німеччини.

Естонія надає допомогу Україні з 2014 року після нападу Росії.

"Ми допомогли в підготовці українських військових медиків, артилеристів, бійців загонів спеціального призначення, а також в обміні інформацією з нашими військовослужбовцями", - сказав Пеетер Куймет, начальник відділу міжнародного співробітництва Міністерства оборони.

Тепер, коли російські війська знову концентруються на кордоні з Україною, Естонія планує значно збільшити свою підтримку.

"В принципі, Естонія ухвалила на рівні свого Міністерства оборони рішення, що ми хочемо підтримати Україну озброєнням та боєприпасами у нинішній складній ситуації з безпекою", - заявив Куймет.

Минулого року Естонія відправила українцям 2400 пістолетів Макарова. Тепер йдеться про важче озброєння.

"Наразі ми розглядаємо можливість надати ракети Javelin для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм та боєприпаси до них", - сказав Куймет.

Проте надати так зване летальне озброєння іншій країні не так просто. Куймет пояснив, що перед тим, як передати ракети Javelin, потрібно отримати дозвіл від їхнього виробника - Сполучених Штатів.

"У разі гаубиць, які ми придбали у Фінляндії, а та, у свою чергу, закупила їх у Німеччини, ми маємо попросити Німеччину та Фінляндію дати згоду на передачу зброї, і цей процес ми вже розпочали з цими країнами", - сказав Куймет.

Естонія отримала ракети Javelin зі США, частину з них купивши, а іншу частину отримавши як військову допомогу. Вартість однієї ракети коливається від 75 000 до 130 000 євро в залежності від умов контракту та від конкретного типу ракети. Естонія планує поставити Україні кількадесят таких ракет.

Окрім відправки зброї та боєприпасів, Естонія також планує збільшити так звану м'яку допомогу Україні. Ще минулого року, до загострення ситуації на кордонах України, Міноборони запустило спільний проєкт із Німеччиною.

"Одна естонська компанія на виділені Німеччиною кошти готує пересувний комплекс польового госпіталю для української армії", - сказав Куймет, за словами якого роль міністерства та Сил оборони Естонії полягає у координації проєкту, а також навчанні українських військових медиків роботі з цим комплексом.

Як повідомлялося, на початку наступного року президент Естонії Алар Каріс відвідає Україну.