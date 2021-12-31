Во Франции во время столкновений с мигрантами пострадали не менее 15 полицейских

Во французском портовом городе Кале во время столкновений, вспыхнувших в ходе демонтажа стихийного лагеря мигрантов, пострадали не менее 15 полицейских.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France Bleu.

Эвакуация лагеря мигрантов вблизи больницы Кале проходила мирно в этот четверг утром, но около 10 утра мигранты, когда предприняли попытки залезть на грузовики, чтобы добраться до Англии, вспыхнули столкновения.

60 полицейских и жандармов, охранявших территорию, говорят, что на них напала сотня мигрантов. По словам источника в полиции на месте происшествия, нападение было "невероятной жестокостью". Правоохранители сообщили, что у мигрантов "в палатках были мешки, полные камни и разные предметы". Драка длилась час, очевидцы описывают "сцену войны", когда мигранты бросали камни, а полиция отвечала слезоточивым газом и резиновыми пулями.

По словам Auberge des migrants, ассоциации, помогающей искателям убежища, мигранты были очень взбешены из-за того, что полиция помешала им собрать вещи в палатках.

Полицейские говорят, что среди них ранения получили по меньшей мере 15 человек. В столкновениях также пострадали несколько мигрантов.

Префектура Па-де-Кале напомнила, что "полицейские операции преследуют цель положить конец незаконным поселениям в Кале и избежать восстановления большого нездорового лагеря и изъять мигрантов из сетей контрабандистов".