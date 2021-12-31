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У Франції під час сутичок з мігрантами постраждали щонайменше 15 поліцейських

П'ятниця, 31 грудня 2021, 09:43

У французькому портовому місті Кале під час сутичок, які спалахнули в ході демонтажу стихійного табору мігрантів, постраждали щонайменше 15 поліцейських.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France Bleu.

Евакуація табору мігрантів поблизу лікарні Кале проходила мирно цього четверга вранці, але близько 10 ранку мігранти, коли вчинили спроби залізти на вантажівки, щоб дістатися до Англії, спалахнули зіткнення.

60 поліцейських і жандармів, які охороняли територію, кажуть, що на них напала сотня мігрантів. За словами джерела в поліції на місці події, напад був "неймовірної жорстокості". Правоохоронці повідомили, що у мігрантів "у наметах були мішки, повні каміння та різних предметів". Бійка тривала годину, очевидці описують "сцену війни", коли мігранти кидали каміння, а поліція відповідала сльозогінним газом і гумовими кулями.

За словами Auberge des migrants, асоціації, яка допомагає шукачам притулку, мігранти були дуже розлючені через те, що поліція завадила їм зібрати речі в наметах.

Поліцейські кажуть, що серед них поранення дістали щонайменше 15 осіб. У сутичках також постраждали кілька мігрантів.

Префектура Па-де-Кале нагадала, що "поліцейські операції мають на меті покласти край незаконним поселенням у Кале і уникнути відновлення великого нездорового табору та вилучити мігрантів із мереж контрабандистів".

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Франція
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