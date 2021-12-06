В Италии начали действовать новые ограничения для невакцинированных от коронавируса

В понедельник в Италии вступили в силу жесткие короны вирусные ограничения, предусматривающие запрет на посещение многих общественных мер для невакцинированных.

Об этом пишет DPA, сообщает "Европейская правда".

С понедельника только тем, кто прошел вакцинацию или выздоровел от Covid-19, можно есть в закрытых помещениях в ресторанах, ходить в кино, гулять в клубах и посещать футбольные матчи на стадионе.

Эти правила, принятые правительством премьер-министра Марио Драги в конце прошлого месяца, будут действовать до 15 января.

Также ужесточаются правила в общественном транспорте и гостиницах. До сих пор COVID-сертификат необходим был только для путешествий в поездах дальнего сообщения. С понедельника его также требуют в метро, ​​автобусах и пригородных поездах.

Дети до 12 лет освобождены от требований, поскольку еще не могут быть привиты. По планам правительства это должно стать возможным с 16 декабря.

С 15 декабря начнет действовать требование обязательных прививок для работников школ, а также полицейских и военнослужащих. В области здравоохранения она действует с апреля.

Напомним, в Италии произошел курьезный случай в одном из центров вакцинации – мужчина хотел обмануть сотрудников и получить вакцину в силиконовую руку.