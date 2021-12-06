В Італії почали діяти нові обмеження для невакцинованих від коронавірусу

У понеділок в Італії набули чинності жорсткі корона вірусні обмеження, які передбачають заборону на відвідування багатьох громадських заходів для невакцинованих.

Про це пише DPA, повідомляє "Європейська правда".

З понеділка лише тим, хто пройшов вакцинацію або одужав від Covid-19, дозволено їсти в закритих приміщеннях в ресторанах, ходити в кіно, гуляти в клубах і відвідувати футбольні матчі на стадіоні.

Ці правила, ухвалені урядом прем’єр-міністра Маріо Драгі наприкінці минулого місяця, будуть чинними до 15 січня.

Також посилюються правила в громадському транспорті та готелях. Досі COVID-сертифікат необхідний був тільки для мандрівок в потягах далекого сполучення. З понеділка його вимагають також у метро, ​​автобусах та приміських потягах.

Діти віком до 12 років звільнені від вимог, оскільки ще не можуть бути щеплені. За планами уряду, це має стати можливим з 16 грудня.

З 15 грудня почне діяти вимога обов’язкових щеплень для працівників шкіл, а також поліцейських і військовослужбовців. У сфері охорони здоров’я вона діє з квітня.

Нагадаємо, в Італії стався курйозний випадок в одному із центрів вакцинації – чоловік хотів обдурити співробітників та отримати вакцину у силіконову руку.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.