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Укр / Рус

В Италии мужчина пришел вакцинироваться от коронавируса с фальшивой силиконовой рукой

Пятница, 3 декабря 2021, 13:48

В Италии произошел курьезный случай в одном из центров вакцинации – мужчина хотел обмануть сотрудников и получить вакцину в силиконовую руку.

Об этой истории рассказала глава региона Пьемонт Альберто Чирио на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По его словам, в центр вакцинации в муниципалитете Бьелла пришел 50-летний мужчина, который хотел получить первую дозу вакцины от коронавируса.

"Он пытался обмануть медицинских работников с "фальшивой рукой" (силиконовой дельтовидной мышцей), думая, что сможет систему и получить зеленый пропуск, фактически не имея вакцины", - написал Чирио.

Однако обман не прошёл. Несмотря на то, что силиконовая рука была очень похожа на настоящую кожу, цвет и восприятие вызывали подозрение у медицинского работника, который попросил мужчину показать всю свою руку. После этого он пытался убедить медика не сообщать об этой ситуации, но на место вызвали полицию.

Напомним, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала государства-члены "подумать об обязательной вакцинации" на фоне распространения новых случаев штамма "Омикрон".

Австрия первой в ЕС объявила о намерении ввести обязательную вакцинацию с февраля. Греция во вторник заявила, что сделает обязательной вакцинацию для людей старше 60 лет.

Читайте также: Вакцинируйся или плати: как Австрия первой в ЕС будет внедрять обязательную прививку.

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