В Хорватии обнаружили первые случаи штамма "Омикрон"

В понедельник в Хорватии подтвердили первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Мы не уверены в источнике инфекции, поскольку ни один из этих двух людей не выезжал за границу. Мы считаем, что они заразились на деловой встрече, в которой участвовали оба", - сказал Бернард Каич, эпидемиолог Государственного института здравоохранения.

Как говорится, на встрече, в которых участвовали зараженные, были иностранные гости.

Напомним, в Латвии 5 декабря обнаружили два первых случая заражения новым штаммом коронавируса "Омикрон".

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) считает, что новый вариант коронавируса "Омикрон" может вызвать более половины всех заражений COVID-19 в Европе в течение нескольких месяцев, но в регионе пока не обнаружено ни одного случая серьезного заболевания.

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