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У Латвії виявили перші випадки зараження штамом "Омікрон"

Понеділок, 6 грудня 2021, 09:34

У Латвії 5 грудня виявили два перших випадки зараження новим штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Зразки слини були взяті у пасажирів, які прибули в аеропорт Риги 4 грудня.

Під час первинного тестування було виявлено, що зразки не відповідають "Дельта"-варіанту, і було проведено подальше дослідження.

Про результати тестування лабораторія повідомила Центр профілактики та контролю захворювань (SPKC).

Як повідомлялося, після підтвердження перших двох випадків зараження штамом коронавірусу "Омікрон" у Румунії влада країни оголосила про низку заходів з метою обмежити його поширення.

Європейський центр профілактики та контролю захворювань (ECDC) вважає, що новий варіант коронавірусу "Омікрон" може спричинити більше половини всіх заражень COVID-19 у Європі протягом кількох місяців, але в регіоні поки що не виявлено жодного випадку серйозного захворювання.

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Латвія Коронавірус
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