Глава МИД Латвии призывает отключить РФ от SWIFT и ударить по "Северному потоку-2" в случае вторжения

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевичс заявил во вторник, что Запад должен послать России "решительный сигнал", чтобы удержать ее от вторжения в Украину, и предупредить о возможном отключении России от платежной системы SWIFT и введении санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в интервью агентству Reuters.

За несколько часов до того, как президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин обсудят Украину на видеоконференции, Ринкевичс сказал, что России необходимо заранее знать, какой будет экономическая цена агрессии.

Ринкевичс, министр иностранных дел с 2011 года, сказал, что непонятно, пытается ли Путин проверить решимость Запада или планирует полномасштабное вторжение в Украину.

"Возможно, необходимо задействовать астрологию или другую более точную науку. Но я действительно считаю, что Украина для России и президента Путина является неотъемлемой частью видения великой России", - сказал Ринкевич в интервью в Лондоне.

Он сказал, что если Россия действительно вторгнется в Украину, Запад должен подготовить очень сильный пакет экономических санкций, включая отключение России от международной платежной системы SWIFT и наложение санкций на газопровод "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов.

По словам Ринкевичса, НАТО также должно усилить свое присутствие в Восточной Европе, а некоторые союзники из НАТО могут поставлять оружие Украине.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что США готовы направить подкрепление на восточный фланг НАТО, если Россия решится на вторжение в Украину, а также введут новые серьезные экономические меры против Москвы.

Детальнее о том, что стоит за угрозами РФ напасть на Украину - в новом видео от "ЕвроПравды".

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