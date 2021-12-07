Глава МЗС Латвії закликає відключити РФ від SWIFT і вдарити по "Північному потоку-2" у разі вторгнення

Глава МЗС Латвії Едгар Ринкевич заявив у вівторок, що Захід має надіслати Росії "рішучий сигнал", щоб утримати її від вторгнення в Україну, та попередити про можливе відключення Росії від платіжної системи SWIFT і запровадження санкцій щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у інтерв’ю агентству Reuters.

За кілька годин до того, як президент США Джо Байден та президент Росії Владімір Путін мають обговорити Україну на відеоконференції, Ринкевич сказав, що Росії необхідно заздалегідь знати, якою буде економічна ціна агресії.

Ринкевич, міністр закордонних справ з 2011 року, сказав, що не зрозуміло, чи Путін намагається перевірити рішучість Заходу, чи планує повномасштабне вторгнення в Україну.

"Можливо, необхідно задіяти астрологію чи іншу точнішу науку. Але я дійсно вважаю, що Україна для Росії та президента Путіна є невід'ємною частиною бачення великої Росії", - сказав Ринкевич у інтерв'ю в Лондоні.

Він сказав, якщо Росія справді вторгнеться в Україну, Захід має підготувати дуже сильний пакет економічних санкцій, включаючи відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT та накладення санкцій на газопровід "Північний потік-2" вартістю 11 мільярдів доларів.

За словами Ринкевича, НАТО також має посилити свою присутність у Східній Європі, а окремі союзники з НАТО можуть постачати зброю Україні.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що США готові направити підкріплення на східний фланг НАТО, якщо Росія зважиться на вторгнення в Україну, а також запровадять нові серйозні економічні заходи проти Москви.

Детальніше про те, що стоїть за погрозами РФ напасти на Україну - у новому відео від "ЄвроПравди".

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