Орбан в прощальном письме Меркель впервые назвал ситуацию на Донбассе российско-украинской войной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал прощальное письмо канцлеру Германии Ангеле Меркель, в котором назвал ситуацию в Украине "российско-украинской войной".

Об этом пишет Infopost, сообщает "Европейская правда".

Письмо за подписью Орбана появилось на официальном сайте премьера Венгрии. В нем описывается сотрудничество двух стран и его собственные политические отношения с Ангелой Меркель за 16 лет ее пребывания в должности канцлера.

Среди основных вызовов Орбан называет финансовый кризис 2010-го, миграционный кризис 2015-го, а также войну в Украине.

Более того, едва ли не впервые Орбан публично назвал ситуацию в Украине "российско-украинской войной". "Мы вместе работали над тем, чтобы справиться с финансовым кризисом 2010 года, боролись за Европейский Союз и беспомощно наблюдали начало трагической для Европы российско-украинской войны", - говорится в письме.

Письмо одновременно было опубликовано также на английском и немецком языках, и в этих версиях также используется формулировка соответственно "the Russian-Ukrainian war" и "russisch-ukrainischen Kriegs", поэтому об ошибке перевода речь не идет.

В своих публичных высказываниях с 2014 года Орбан не называл ситуацию в Украине войной, а тем более российско-украинской войной.

Следует также отметить, что фраза "российско-украинская война" не часто встречается не то что в прямой речи венгерских политиков или лидеров страны. Такую формулировку не часто выбирают даже самые либеральные и прозападные венгерские медиа, предпочитая "конфликт на Донбассе", "конфликт на востоке Украины" и как максимум - "российско-украинский конфликт".

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