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Орбан у прощальному листі до Меркель вперше назвав ситуацію на Донбасі російсько-українською війною

Середа, 8 грудня 2021, 09:24

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав прощального листа до канцлерки Німеччини Ангели Меркель, в якому назвав ситуацію в Україні "російсько-українською війною".

Про це пише Infopost, повідомляє "Європейська правда".

Лист за підписом Орбана з’явився на офіційному сайті прем’єра Угорщини. В ньому описується співпраця двох країн та його власні політичні відносини з Ангелою Меркель за 16 років її перебування на посаді канцлерки.

Серед основних викликів Орбан називає фінансову кризу 2010 року, міграційну кризу 2015-го, а також війну в Україні.

Більше того, чи не вперше Орбан публічно назвав ситуацію в Україні "російсько-українською війною". "Ми разом працювали над тим, щоб впоратися з фінансовою кризою 2010 року, боролися за Європейський Союз і безпорадно спостерігали за початком трагічної для Європи російсько-української війни", - йдеться у листі.

Лист одночасно було опубліковано також англійською та німецькою мовою, і в цих версіях також використовується формулювання відповідно "the Russian-Ukrainian war" та "russisch-ukrainischen Kriegs", тому про помилку перекладу не йдеться.

У своїх публічних висловлюваннях з 2014-го Орбан не називав ситуацію в Україні війною, а тим паче російсько-українською війною.

Слід також зауважити, що термін "російсько-українська війна" не часто зустрічається не те що в прямій мові угорських політиків чи лідерів країни. Таке формулювання не часто обирають навіть найбільш ліберальні та прозахідні угорські медіа, віддаючи перевагу "конфлікт на Донбасі", "конфлікт на сході України" і як максимум - "російсько-український конфлікт".

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Орбан Донбас та ОРДЛО
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