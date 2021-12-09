Украина договаривается о транспортировке сжиженного газа из Хорватии

"Оператор ГТС Украины" работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии через территорию Венгрии до границы с Украиной.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на Facebook-странице компании.

Накануне президент Владимир Зеленский и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обсудили на встрече в Киеве вопросы энергетической безопасности и вызовов в этой сфере. Они начали предметный разговор о диверсификации поставок энергоносителей, в частности сжиженного газа, говорится в сообщении.

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1 января 2021 года на острове Крк в Хорватии начал работать плавучий LNG-терминал с пропускной способностью 2,6 млрд кубометров в год, открывающий доступ к глобальному LNG-рынку.

"Оператор ГТС Украины" работает над созданием маршрута доставки сжиженного природного газа из Хорватии через территорию Венгрии до границы с Украиной. Ключевой предпосылкой возможности доставки природного газа в этом направлении является создание гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрии в Украину, над чем активно работают ОГТСУ и украинские дипломаты, говорится в сообщении.

Интеграция хорватского и украинского рынков природного газа обеспечит возможность хранения хорватского газа в украинских подземных хранилищах, что усилит энергетическую безопасность в регионе.

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