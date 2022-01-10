Козырь Кремля: почему ситуация в Казахстане способствует позиции РФ на переговорах с США и НАТО

В ночь на Рождество в Казахстан вошли первые воинские части России и её союзников.

Редактор ЕвроПравды Сергей Сидоренко поговорил с директором New Geopolitics Research Network Михаилом Самусем о последствиях ввода войск в Казахстан.

Разговор вы можете посмотреть на Youtube-канале "Европейской правды" или ознакомиться с экспертным мнением в текстовом формате в материале Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан.

О чем говорил Михаил Самусь:

Возможность того, что Россия найдет или создаст повод завести свои войска на территорию Казахстана, давно обсуждалась, особенно после 2014 года. Но то, как это произошло – когда военных пригласила сама власть через механизм до сих пор недейственной организации ОДКБ – оказалось совершенно непредсказуемым и неожиданным.

Эта военная операция несет для России также вызовы: если войска останутся в Казахстане надолго, то со временем тамошняя элита, интеллигенция, гражданское общество поймут, что теряют государство из-за своего северного соседа. Однако преимущества для Путина выше. В том числе именно благодаря активации механизма ОДКБ, который теперь становится козырем Кремля на переговорах с США и НАТО.

Руководство России воспринимает ОДКБ как атрибут государства с глобальным влиянием. Мол, "у США есть НАТО, у нас тоже есть свое НАТО, поэтому мы тоже большое глобальное государство".

Устав ОДКБ и его правила прописаны очень похоже на НАТО.

Принцип "коллективной безопасности" – это вообще калька из натовских документов.

Эксперт отмечает, что приезд военных РФ и других государств ОДКБ не является оккупацией. Международное право дает четкое определение: оккупация начинается, когда власть на оккупированной территории берет на себя государство-оккупант или армия государства-оккупанта. В Казахстане этого (по крайней мере, сейчас) не произошло.

Но это точно можно назвать военной интервенцией.

Есть вероятность, что со временем интервенция превратится в оккупацию. Это изменение не гарантировано, но и не исключено. Все зависит от развития событий в Казахстане, от того, останутся ли российские военные там надолго и какие права они получат.

Больше об усилении России из-за событий в Казахстане смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" или читайте в статье Еще не оккупация, но интервенция: какие последствия будет иметь введение войск РФ в Казахстан.

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