Козир Кремля: чому ситуація у Казахстані сприяє позиції РФ на переговорах з США та НАТО

В ніч на Різдво до Казахстану увійшли перші військові частини Росії та її союзників.

Редактор ЄвроПравди Сергій Сидоренко поговорив з директором New Geopolitics Research Network Михайлом Самусем про наслідки введення військ у Казахстан.

Розмову ви можете подивитися на Youtube-каналі "Європейської правди" або ознайомитися з експертною думкою у текстовому форматі у матеріалі Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан.

Про що говорив Михайло Самусь:

Можливість того, що Росія знайде або створить привід завести своїх війська на території Казахстану, давно обговорювалися, особливо після 2014 року. Але те, як це сталося – коли військових запросила сама влада через механізм досі недієвої організації ОДКБ – виявилося геть непередбачуваним і неочікуваним.

Ця військова операція несе для Росії також виклики: якщо війська лишаться у Казахстані надовго, то з часом тамтешня еліта, інтелігенція, громадянське суспільство зрозуміють, що втрачають державу через свого північного сусіда. Однак переваги для Путіна вищі. У тому числі – саме через активацію механізму ОДКБ, який тепер стає козирем Кремля на переговорах з США та НАТО.

Керівництво Росії сприймає ОДКБ, як атрибут держави з глобальним впливом. Мовляв, "у США є НАТО, у нас теж є своє НАТО, тому ми теж велика глобальна держава".

Статут ОДКБ та його правила прописані дуже схоже на НАТО.

Принцип "колективної безпеки" - це взагалі калька з натівських документів.

Експерт зазначає, що приїзд військових РФ та інших держав ОДКБ не є окупацією. Міжнародне право дає чітке визначення: окупація починається, коли владу на окупованій території перебирає держава-окупант або армія держави-окупанта. У Казахстані цього (принаймні, наразі) не сталося.

Натомість це точно можна назвати військовою інтервенцією.

Існує можливість, що з часом інтервенція перетвориться на окупацію. Ця зміна не гарантована, але й не виключена. Все залежатиме від розвитку події у Казахстані, від того, чи лишаться російські військові там надовго та які права вони отримають.

Більше про посилення Росії через події у Казахстані дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" або читайте в статті Ще не окупація, але інтервенція: які наслідки матиме введення військ РФ у Казахстан.