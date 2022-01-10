Глава МИД Германии в Риме обсудит противостояние России и Запада

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отправилась в Рим в понедельник для переговоров, на которых противостояние между Россией и Западом из-за Украины будет главным в повестке дня.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет немецкое агентство DPA.

Около полудня Бербок планирует встретиться со своим коллегой Луиджи Ди Майо в итальянской столице.

По словам представителя Министерства иностранных дел Германии, помимо общеевропейской позиции по отношению к Москве, дипломаты обсудят двусторонние и другие европейские и внешнеполитические вопросы. Вероятно, будет обсуждаться и миграционная политика.

Ди Майо занимает должность министра иностранных дел Италии с сентября 2019 года. Он сохранил должность даже после смены власти в феврале 2021 года и формирования нового правительства под руководством бывшего главы Европейского центробанка Марио Драги.

Бербок заняла должность в конце прошлого года в составе нового левоцентристского коалиционного правительства Германии.

Германия приняла председательство в "Группе семи" (G7), к которой принадлежит и Италия, в начале года.

Напомним, чиновники США и России официально начали в понедельник в Женеве свои переговоры по безопасности в рамках ряда дипломатических встреч в Европе на этой неделе, направленных на ослабление напряженности вокруг Украины.

После женевских переговоров в среду состоится встреча Россия-НАТО в Брюсселе и встреча в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в четверг в Вене.

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