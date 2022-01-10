Глава МЗС Німеччини у Римі обговорить протистояння Росії та Заходу

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок вирушила до Риму в понеділок для переговорів, на яких протистояння між Росією і Заходом через Україну буде головним на порядку денному.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише німецьке агентство DPA.

Близько полудня Бербок планує зустрітися зі своїм колегою Луїджі Ді Майо в італійській столиці.

За словами представника міністерства закордонних справ Німеччини, окрім обговорення загальноєвропейської позиції щодо Москви, дипломати обговорять двосторонні та інші європейські та зовнішньополітичні питання. Ймовірно, обговорюватиметься і міграційна політика.

Ді Майо обіймає посаду міністра закордонних справ Італії з вересня 2019 року. Він зберіг посаду навіть після зміни влади у лютому 2021 року та формування нового уряду під керівництвом колишнього голови Європейського центробанку Маріо Драгі.

Бербок обійняла посаду наприкінці минулого року у складі нового лівоцентристського коаліційного уряду Німеччини.

Німеччина перейняла головування у "Групі семи" (G7), до якої належить і Італія, на початку року.

Нагадаємо, високопосадовці США та Росії офіційно розпочали в понеділок в Женеві свої переговори щодо безпеки в рамках низки дипломатичних зустрічей в Європі цього тижня, спрямованих на послаблення напруженості довкола України.

Після женевських перемовин у середу відбудеться зустріч НАТО-Росія в Брюсселі та зустріч в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у четвер у Відні.

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