Переговоры США и России по безопасности завершились в Женеве, говорили 8 часов
Переговоры США и России по вопросу о гарантиях безопасности в Женеве завершились.
Об этом пишет "Коммерсант", сообщает "Европейская правда".
Встреча проходила на территории постпредства США при отделении ООН в Женеве в закрытом формате. Переговоры продлились почти 8 часов.
Делегацию США возглавляла первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман, а России - замминистра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин.
ОБНОВЛЕНО: детально о результатах женевских переговоров - в видео ЕвроПравды "Зоны влияния в Европе".
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не ожидает прорывов в переговорах по безопасности на этой неделе, но надеется найти общий язык на фоне кризиса в Украине.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что США и НАТО готовы обсудить с Россией "контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи".
Подробный анализ предложенных Россией договоров, о которых пойдет речь на переговорах с США и НАТО, читайте в публикации "Путин на всю голову: почему российский ультиматум НАТО является хорошей новостью для Украины"
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