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ЕС пригрозил лидерам боснийских сербов санкциями из-за риторики сепаратизма

Вторник, 11 января 2022, 13:56

Европейский Союз пригрозил Республике Сербской санкциями и сокращением помощи, если ее руководство будет продолжать подпитывать политический паралич и раскол в Боснии и Герцеговине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Free Europe Radio Liberty.

"Если ситуация еще больше ухудшится, ЕС располагает широким набором инструментов, включая существующую систему санкций ЕС и пересмотр общей помощи ЕС", – говорится в заявлении представителя ЕС.

Строгое предупреждение появилось на фоне углубления затяжного политического кризиса из-за сепаратистских шагов Республики Сербской, возрождающего опасения, что мирное соглашение, завершившее войну 1992-95 годов, может быть разрушено и региональная стабильность будет нарушена

В последнем провокационном акте образования, где доминируют сербы, 9 января отметило, что его лидеры называют своим "национальным днем", но то, что высший суд Боснии признал неконституционным.

Праздник, День Республики Сербской, знаменует дату в 1992 году, когда боснийские сербы провозгласили собственное государство в Боснии, что повлекло за собой разрушительную четырехлетнюю войну, в которой погибло более 100 000 человек, а миллионы остались без крова.

ЕС осудил "негативную, раскольническую и подстрекающую риторику", которую использовали лидеры Республики Сербской во время торжеств.

Руководство сербского образования "должно способствовать прекращению тревожной тенденции ненависти и нетерпимости. Это должно включать прекращение прославления военных преступников и прославление их преступлений", - заявили в ЕС.

Лидер боснийских сербов Милорад Додик, представитель Сербии в трехчленном президиуме Боснии, неоднократно угрожал выйти из институтов государственного уровня. Он охарактеризовал Боснию как "эксперимент международного сообщества" и "невозможную навязанную страну".

На минувшей неделе США наложили санкции на Додика.

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Босния и Герцеговина

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