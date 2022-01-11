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ЄС пригрозив лідерам боснійських сербів санкціями через риторику сепаратизму

Вівторок, 11 січня 2022, 13:56

Європейський Союз пригрозив Республіці Сербській санкціями і скороченням допомоги, якщо її керівництво продовжуватиме підживлювати політичний параліч і розкол у Боснії і Герцеговині.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Free Europe Radio Liberty.

"Якщо ситуація ще більше погіршиться, ЄС має у своєму розпорядженні широкий набір інструментів, включаючи існуючу систему санкцій ЄС та перегляд загальної допомоги ЄС", – йдеться у заяві речника ЄС.

Суворе попередження з’явилося на тлі поглиблення затяжної політичної кризи через сепаратистські кроки Республіки Сербської, що відроджує побоювання, що мирна угода, яка завершила війну 1992-95 років, може бути зруйнована і регіональна стабільність буде порушена

В останньому провокаційному акті утворення, де домінують серби, 9 січня відзначило те, що його лідери називають своїм "національним днем", але те, що вищий суд Боснії визнав неконституційним.

Свято, День Республіки Сербської, знаменує дату в 1992 році, коли боснійські серби проголосили власну державу в Боснії, спричинивши руйнівну чотирирічну війну, в якій загинуло понад 100 000 людей, а мільйони залишилися без даху над головою.

ЄС засудив "негативну, розкольницьку та підбурювальну риторику", яку використовували лідери Республіки Сербської під час урочистостей.

Керівництво сербського утворення "повинне сприяти припинення тривожної тенденції ненависті та нетерпимості. Це має включати припинення уславлення військових злочинців і прославляння їхніх злочинів", заявили в ЄС.

Лідер боснійських сербів Мілорад Додік, представник Сербії в тричленній президії Боснії, неодноразово погрожував вийти з інституцій державного рівня. Він охарактеризував Боснію як "експеримент міжнародного співтовариства" і "неможливу нав’язану країну".

Минулого тижня США наклали санкції на Додіка.

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Боснія і Герцеговина

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