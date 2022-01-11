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Суд в Праге сократил срок чеху, приговоренному к 20 годам тюрьмы за участие в войне на Донбассе

Вторник, 11 января 2022, 18:53

Апелляционный суд Праги изменил приговор в отношении 27-летнего гражданина Чехии Лукаша Новачека, приговоренного к 20 годам лишения свободы за членство в рядах боевиков.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Radio Prague International.

Суд решил, что участие Новачека в боевых действиях не доказано, и признал его виновным в участии в организованной преступной группе, но не терроризме. В связи с этим приговор смягчили, сократив с 20 лет до 6. Решение апелляционной инстанции является финальным.

Новачек признал, что в июне 2015 года ездил на восток Украины, но участие в боевых действиях отрицает. Он рассказывает, что якобы поехал к девушке из Донецка, с которой познакомился онлайн, и уже на Донбассе ему предложили присоединиться к боевикам.

Мужчина утверждает, что работал поваром для заработка. По данным обвинения, Новачек на самом деле служил в разведке, охране, участвовал в патрулировании и боях в составе военных формирований.

За терроризм Новачеку грозило лишение свободы сроком до 26 лет восьми месяцев; прокурор просил 20 лет заключения.

Окружной суд чешского города Пльзень сначала приговорил Новачека к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима в сентябре 2021 года.

Как сообщалось, 4 января городской суд Праги заочно приговорил к 21 году лишения свободы 44-летнего гражданина Чехии Мартина Сукупа, воевавшего на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков, который так и не вернулся на родину.

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Чехия Донбасс и ОРДЛО

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