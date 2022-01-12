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США работают с Германией, чтобы задержать запуск "Северного потока-2" - Нуланд

Среда, 12 января 2022, 08:09

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заверила, что если Россия нападет на Украину, то США, Германия и Европейский Союз заблокируют поставки через газопровод "Северный поток-2" и уже приняли меры, чтобы отложить их начало.

Об этом она сказала во время брифинга в Госдепе, сообщает "Европейская правда".

"Сейчас мы работаем с немецкой стороной и Европейским Союзом, чтобы притормозить работу по вводу газопровода в эксплуатацию. Нынешнее правительство Германии сделало значительные шаги в этом направлении. Это направление дополнительно подчеркивается теми обязательствами, которые мы взяли с предыдущим правительством по поводу того, что будет с "Северным потоком-2", если Россия совершит нападение на Украину" - сказала Нуланд.

Представитель Госдепа Нед Прайс напомнил, что США и Германия обязались в июле 2021 года предпринять решительные шаги в случае новой агрессии России против Украины.

"Газ через "Северный поток-2" пока не проходит, и вы слышали разные заявления, в том числе и от министерства иностранных дел Германии, что ввод этого газопровода в эксплуатацию будет остановлен, если россияне вторгнутся в Украину", – заверил Прайс.

Строительство "Северного потока – 2" было завершено в начале сентября 2021 года. В середине ноября Федеральное агентство по сетям приостановило процедуру сертификации газопровода, отметив, что она станет возможной лишь после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 AG предъявит документы о создании в Германии отдельной компании для управления газопроводом.

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Северный поток-2 США

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