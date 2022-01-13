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Канцлер Германии будет добиваться возобновления переговоров в рамках Нормандского формата

Четверг, 13 января 2022, 08:24

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил обеспокоенность действиями РФ у границы Украины и пообещал добиваться возобновления переговоров в рамках Нормандского формата.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Это серьезная угроза безопасности в Европе. Наращивание войск вдоль украинской границы должно нас беспокоить. Лично у меня это вызывает очень и очень большую обеспокоенность", - сказал канцлер.

Шольц обвинил Россию в том, что аннексировав в Украине Крым в 2014 году, она нарушила основополагающий принцип недопустимости нового передела границ в Европе. Он подчеркнул, что для соблюдения этого принципа необходимо вернуться.

В то же время канцлер выразил удовлетворение по поводу того, что для переговоров с РФ снова открылись разные каналы: в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), совета НАТО-Россия, контактов между американскими и российскими делегациями.

Кроме этого, канцлер пообещал, что правительство Германии также будет активно добиваться возобновления переговоров в рамках Нормандского формата, призванного найти мирное урегулирование конфликта на Донбассе.

"Сейчас идут переговоры на четырех уровнях. Это хороший прогресс. Все дипломатические средства должны использоваться для улучшения европейской безопасности", - сказал Шольц.

Напомним, государства Альянса отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе

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Германия Нормандский формат

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