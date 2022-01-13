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Канцлер Німеччини добиватиметься поновлення переговорів в рамках Нормандського формату

Четвер, 13 січня 2022, 08:24

Канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив занепокоєння діями РФ біля кордону України і пообіцяв добиватися відновлення переговорів в рамках Нормандського формату.

Про це він сказав під час виступу у Бундестазі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Це серйозна загроза безпеці в Європі. Нарощування військ уздовж українського кордону має нас турбувати. Особисто у мене це викликає дуже і дуже велике занепокоєння", - сказав канцлер.

Шольц звинуватив Росію в тому, що анексувавши в України Крим у 2014 році, вона порушила основний принцип неприпустимості нового переділу кордонів у Європі. Він наголосив, що до дотримання цього принципу необхідно повернутися.

Водночас канцлер висловив задоволення з приводу того, що для переговорів із РФ знову відкрилися різні канали: в рамках Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), ради НАТО-Росія, контактів між американськими та російськими делегаціями.

Крім цього, канцлер пообіцяв, що уряд Німеччини також активно добиватиметься поновлення переговорів у рамках Нормандського формату, який покликаний знайти мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Зараз йдуть переговори на чотирьох рівнях. Це хороший прогрес. Усі дипломатичні засоби мають бути використані для покращення європейської безпеки", - сказав Шольц.

Нагадаємо, держави Альянсу відмовили Росії у задоволенні її вимог, які стосуються нерозширення НАТО та присутності військ блоку на його східному фланзі.

Детально про підсумки зустрічі у Брюсселі дивіться на Youtube-каналі "Європейської правди" - Росія-НАТО: аналіз переговорів про Україну та безпеку у Європі

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Німеччина Нормандський формат

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