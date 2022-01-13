Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Глава МИД Германии посетит Украину 17 января

обновлено
Четверг, 13 января 2022, 18:32

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Киев в следующий понедельник, 17 января.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам собеседника, визит планировался уже определенное время по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

В ходе встречи предполагается обсудить весь комплекс двусторонних, региональных и международных вопросов, в первую очередь нынешнюю эскалацию на границе с Россией.

Позже представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко подтвердил в комментарии Интерфакс-Украина информацию о визите Бербок 17 января.

В начале этой недели Бербок ездила на переговоры в Рим, и главным в повестке дня был вопрос противостояния между Россией и Западом из-за Украины.

Бербок заняла должность в конце прошлого года в составе нового левоцентристского коалиционного правительства Германии.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Германия

Статьи

В НАТО сказали "нет": что уже изменили и к чему приведут переговоры Запада с РФ

Альянс оказался не готов идти на уступки. По сути, есть только одна договоренность, которой достигли НАТО, США и РФ за два дня переговоров.
13 января 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Как ЕС должен ответить на российскую угрозу: статья главы европейской дипломатии

Дальнейшие шаги против Украины будут иметь реальную цену и серьезные последствия для РФ. У ЕС есть пути и средства для продвижения наших интересов и интересов наших партнеров (укр.)
12 января 2022 — Жозеп Боррель, высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности

Какие переговорные стратегии избрали США и РФ и что это значит для Украины

Несмотря на отсутствие результатов, женевские переговоры США и РФ не прошли даром. Какие последствия они будут иметь и что это значит для Украины? (укр.)
12 января 2022 — Александр Краев, "Українська призма"