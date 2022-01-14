В ОП рассчитывают на поддержку Чехией членства Украины в ЕС

В Офисе президента выразили надежду на подписание с Чехией двусторонней декларации о поддержке европейской перспективы Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", шла речь во время разговора заместителя главы ОП Игоря Жовквы с советником премьера Чехии по внешней политике Томашем Пояром.

Собеседники договорились о дальнейшем взаимодействии с целью реализации европейских стремлений Украины, в частности, в контексте чешского председательства в Совете ЕС во второй половине 2022 года.

Игорь Жовква и Томаш Пояр обсудили возможность подписания двусторонней декларации о поддержке европейской перспективы Украины.

"Мы рассчитываем, что поддержка европейских стремлений Украины будет среди приоритетов чешского председательства в Совете ЕС, а Чехия сможет присоединиться к кругу государств, официально поддержавших предоставление Украине европейской перспективы", - подчеркнул Жовква.

Отдельное внимание в ходе разговора было уделено реализации евроатлантической стратегии Украины в контексте подготовки к саммиту НАТО в Мадриде в июне 2022 года.

Как сообщалось, посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис видит основания ожидать, что с приходом к власти нового правительства поддержка Чехией Украины заметно усилится до уровня стран, которые сейчас называют самыми большими друзьями Украины.

По его словам, речь идет в том числе о готовности поддерживать самые амбициозные стремления Украины – о членстве в ЕС и НАТО.

"Самые амбициозные ожидания Украины в вопросах членства в НАТО – они об этом говорят открыто: не "интеграция", "приближение", а членство Украины в НАТО – это правительство будет поддерживать. Это правительство будет поддерживать членство Украины в Евросоюзе, конечно, при условии исполнение нами всех необходимых условий", - отметил посол.

Напомним, 15 декабря Словения присоединилась к кругу стран ЕС, которые заключили двусторонние декларации о признании европейской перспективы Украины, став седьмой такой страной.

Ранее шесть стран ЕС подписали декларации о признании европейской перспективы Украины. Это Польша, страны Балтии, Словакия и Хорватия.

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