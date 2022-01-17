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КНДР запустила две баллистические ракеты из аэропорта Пхеньяна

Понедельник, 17 января 2022, 08:43

 Северная Корея в понедельник запустила две баллистические ракеты малой дальности в восточном направлении с аэродрома в Пхеньяне.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Yonhap со ссылкой на информацию южнокорейских военных.

Объединенный комитет начальников штабов (JCS) заявил, что зафиксировал ракеты, выпущенные из аэропорта Сунан в 8:50 и 8:54 соответственно, и что они пролетели около 380 километров на высоте 42 км.

По словам информированного источника, ракеты летели с максимальной скоростью 5 Махов, что в пять раз превышает скорость звука.

Что касается типа ракеты, то JCS изучает "различные возможности", включая ракету КН-23, созданную по образцу российской баллистической ракеты "Искандер".

Известно, что ракета КН-23 использует так называемый маневр подтягивания — метод, предназначенный для того, чтобы избежать перехвата и, таким образом, усложнить усилия Южной Кореи по противоракетной обороне.

Запуск в понедельник произошел всего через три дня после того, как КНДР запустила в Восточное море две предполагаемые баллистические ракеты малой дальности, которые, как позже утверждалось, были управляемыми ракетами, выпущенными железнодорожным полком во время учений.

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