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КНДР запустила дві балістичні ракети з аеропорту Пхеньяна

Понеділок, 17 січня 2022, 08:43

Північна Корея в понеділок запустила дві балістичні ракети малої дальності у східному напрямку з аеродрому в Пхеньяні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання Yonhap із посиланням на інформацію південнокорейських військових.

Об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) заявив, що зафіксував ракети, випущені з аеропорту Сунан о 8:50 та 8:54 відповідно, і що вони пролетіли близько 380 кілометрів на висоті 42 км.

За словами інформованого джерела, ракети летіли з максимальною швидкістю 5 Махів, що вп'ятеро перевищує швидкість звуку.

Щодо типу ракети, то JCS вивчає "різні можливості", включаючи ракету КН-23, створену на зразок російської балістичної ракети "Іскандер".

Відомо, що ракета КН-23 використовує так званий маневр підтягування - метод, призначений для того, щоб уникнути перехоплення і таким чином ускладнити зусилля Південної Кореї протиракетної оборони.

Запуск у понеділок відбувся лише через три дні після того, як КНДР запустила у Східне море дві балістичні ракети малої дальності, які, як пізніше стверджували, були керованими ракетами, випущеними залізничним полком під час навчань.

Це вже четверті ракетні випробування з початку року.

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КНДР

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