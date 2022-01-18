В Англии все коронавирусные ограничения могут быть отменены в марте

Офис премьер-министра Великобритании разрабатывает планы по отмене всех коронавирусных ограничений в Англии уже в марте.

Об этом пишет The Guardian, сообщает "Европейская правда"

Высокопоставленный источник подтвердил, что правительство рассматривает возможность отмены обязательной самоизоляции для положительных случаев COVID-19, заявив, что было бы "неправильным" сохранять это мероприятие в долгосрочной перспективе.

Юридическое требование самоизоляции, влекущее штрафы в размере до 10 000 фунтов стерлингов за несоблюдение, является одним из нескольких законодательных актов о коронавирусе, срок действия которых истекает в марте, и правительство рассматривает вопрос о том, необходимо ли их сохранять.

Рекомендации по работе дома и COVID-паспорта, введенные с началом широкого распространения "Омикрон", могут быть отменены, но маски для лица оставят в краткосрочной перспективе.

На этой неделе Борис Джонсон проведет серию совещаний, чтобы посмотреть траекторию данных о коронавирусе. Высокопоставленный источник сказал, что существует вероятность того, что новые требования к тестированию могут "исказить" данные, учитывая, что людям без симптомов больше не нужно проходить ПЦР-тест после положительного экспресс-теста, и многие не сообщают о своих результатах самостоятельно.

Но источник сказал, что закономерность все равно будет очевидна.

Два высокопоставленных источника заявили, что COVID-сертификаты и правила работы на дому "вряд ли сохранятся" после 26 января, но ношение масок может остаться. Также, вероятно, будет отменено требование для путешественников проходить тест по возвращении из-за границы.

В своем осенне-зимнем плане правительство заявляло, что пересмотрит правила самоизоляции до конца марта 2022 года, но это было опубликовано до того, как началось распространение варианта "Омикрон".

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды