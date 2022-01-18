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София и Скопье сделали шаг к разблокированию процесса вступления Северной Македонии в ЕС

Вторник, 18 января 2022, 17:55

Новые премьеры Болгарии и Северной Македонии договорились во вторник попытаться справиться с проблемами, которые побудили Софию заблокировать начало переговоров о вступлении между Европейским Союзом и Скопье.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Димитар Ковачевский, который в понедельник принял присягу как премьер-министр Северной Македонии, заявил, что он и премьер-министр Болгарии Кирилл Петков договорились на переговорах в Скопье попытаться улучшить отношения между их странами.

Петков, вступивший в должность в прошлом месяце, сказал, что он "большой оптимист" по поводу шансов на достижение результатов.

В 2020 году Болгария отказалась утвердить переговорную структуру Северной Македонии по поводу членства в ЕС из-за споров по истории и языку, но столкнулась с давлением своих западных союзников в ЕС.

"Я начинаю свой первый рабочий день в должности премьер-министра с одного из важнейших вопросов для Северной Македонии, а это изучение условий для нашего быстрого продвижения на пути европейской интеграции", - сказал Ковачевский после переговоров во вторник.

"С коллегой Петковым мы договорились использовать эту новую энергию и улучшить отношения между двумя странами" - добавил он.

Консультативный совет национальной безопасности Болгарии, в который входят все ведущие политические партии и другие высокопоставленные чиновники, согласился, что правительство должно стремиться к прорыву, но не за счет национальных интересов или прав болгар в Северной Македонии.

Петков сказал, что новые соседские отношения будут оцениваться по "реальным достигнутым результатам" на основе того, что еженедельно достигается рабочими группами, охватывающими экономику, инфраструктуру, культуру, евроинтеграцию и историю.

"Сегодня я большой оптимист по поводу наших совместных действий, и я верю, что результаты, которые вы все увидите, будут еженедельно", - сказал он.

Сторонники членства Северной Македонии в ЕС говорят, что поступление поможет повысить уровень жизни и компенсировать рост российского и китайского влияния на Западных Балканах.

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Болгария Северная Македония

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