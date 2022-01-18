Софія і Скоп’є зробили крок до розблокування переговорів про членство Північної Македонії в ЄС

Нові прем'єри Болгарії та Північної Македонії домовилися у вівторок спробувати подолати проблеми, які спонукали Софію заблокувати початок переговорів про вступ між Європейським Союзом та Скоп'є.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Дімітар Ковачевскі, який у понеділок склав присягу як прем'єр-міністр Північної Македонії, заявив, що він і прем'єр-міністр Болгарії Кирил Петков домовилися на переговорах у Скоп'є спробувати покращити відносини між їхніми країнами.

Петков, який вступив на посаду минулого місяця, сказав, що він "великий оптиміст" щодо шансів на досягнення результатів.

У 2020 році Болгарія відмовилася затвердити переговорну структуру Північної Македонії щодо членства в ЄС через суперечки щодо історії та мови, але зіткнулася з тиском своїх західних союзників у ЄС.

"Я розпочинаю свій перший робочий день на посаді прем'єр-міністра з одного з найважливіших питань для Північної Македонії, а це вивчення умов для нашого швидкого просування до європейської інтеграції", - сказав Ковачевський після переговорів у вівторок.

"З колегою Петковим ми домовилися використати цю нову енергію і... покращити відносини між двома країнами" - додав він.

Консультативна рада національної безпеки Болгарії, до якої входять усі провідні політичні партії та інші високопоставлені чиновники, погодилася, що уряд має прагнути до прориву, але не за рахунок національних інтересів чи прав болгар у Північній Македонії.

Пєтков сказав, що нові сусідські відносини будуть оцінюватися за "реальними досягнутими результатами" на основі того, що щотижня досягається робочими групами, які охоплюють економіку, інфраструктуру, культуру, євроінтеграцію та історію.

"Сьогодні я великий оптиміст щодо наших спільних дій, і я вірю, що результати, які ви всі побачите, будуть щотижня", - сказав він.

Прихильники членства Північної Македонії в ЄС кажуть, що вступ допоможе підвищити рівень життя та компенсувати зростання російського та китайського впливу на Західних Балканах.