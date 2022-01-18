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Блинкен после визита в Киев и Берлина встретится с Лавровым в Женеве

Вторник, 18 января 2022, 20:40

Госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Киев и Берлин встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым в Женеве в пятницу 21 января.

Как сообщает "Европейская правда", информацию об этом подтвердила представитель Белого дома Джен Псаки.

Сначала информация о вероятной встрече Лаврова и Блинкена появилась в западных СМИ со ссылкой на источники.

Генсек НАТО предложил России серию встреч для обсуждения вопросов безопасности

"Сегодня утром госсекретарь Блинкен беседовал с главой МИД РФ Лавровым, они договорились встретиться в Женеве, как вы и отметили. На этой встрече госсекретарь призовет Россию немедленно сделать шаги для деэскалации напряжения. Он также вылетает в Киев для консультаций с президентом Украины Владимиром Зеленским, и в Германию", – отметила Джен Псаки.

Она подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин сам создал крайне напряженную ситуацию, стянув значительные силы к границам с Украиной и заведя российские силы в Беларусь для совместных учений, и что потенциально атака возможна в любой момент.

"Госсекретарь Блинкен собирается четко заявить, что есть дипломатический путь, и президент Путин должен сделать выбор, хотят они получить серьезные экономические последствия или нет", - сказала Джен Псаки.

Напомним, 19 января стало известно о внеплановом визите Энтони Блинкена в Киев, а 20 января госсекретарь отправится в Берлин.

В телефонном разговоре с Лавровым 18 января Блинкен повторил позицию США, что любые дискуссии о европейской безопасности должны включать союзников в НАТО и европейских партнеров, в том числе Украину.

Государства НАТО на заседании 12 января в Брюсселе отказали России в удовлетворении ее требований, касающихся нерасширения НАТО и присутствия войск блока на его восточном фланге.

В РФ заявили, что не собираются идти на компромиссы по своим требованиям, а также что не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время.

Подробно об итогах встречи в Брюсселе смотрите на Youtube-канале "Европейской правды" - Россия-НАТО: анализ переговоров об Украине и безопасности в Европе.

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США Россия Украина-НАТО

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