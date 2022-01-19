Меркель отклонила предложение топ-должности в Нью-Йорке

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель отклонила предложение от генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о работе в организации.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", пишет Der Tagesspiegel.

Меркель "позвонила Генеральному секретарю ООН на прошлой неделе, поблагодарила его и сообщила, что не согласится на это предложение", - сообщили в офисе Меркель немецкому пресс-агентству в Берлине в среду.

Меркель покинула пост канцлера в декабре 2021 года после 16 лет работы.

Гутерриш предлагал 67-летнему экс-канцлеру возглавить консультативный орган высокого уровня по вопросам глобальных общественных благ, который потенциально должен обслуживать все население мира.

Примерами глобальных общественных благ являются озоновый слой, а также в зависимости от определения, применимые на международном уровне правила, такие как правила безопасности полетов и мировой торговли.

Гутерриш вступил в должность главы ООН во второй раз в начале января. Консультативный совет по глобальным общественным благам является одним из его флагманских проектов по реформе Организации Объединенных Наций.

По словам Гутерриша, пандемия коронавируса выявила серьезные пробелы в международном сотрудничестве. Новый консультативный орган должен придать импульс обновлению практики и принципам действий на глобальном уровне.