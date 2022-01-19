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Меркель відхилила пропозицію щодо топ-посади в Нью-Йорку

Середа, 19 січня 2022, 13:15

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель відхилила пропозицію від генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша щодо роботи в організації.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Der Tagesspiegel

Меркель "зателефонувала генеральному секретарю ООН минулого тижня, подякувала йому і повідомила, що не погодиться на цю пропозицію", - повідомили в офісі Меркель німецькому пресовому агентству в Берліні в середу. 

Меркель залишила пост канцлера в грудні 2021-го після 16 років роботи.

Гутерріш пропонував 67-річній ексканцлерці очолити консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ, який потенційно має обслуговувати все населення світу. 

Прикладами глобальних суспільних благ є озоновий шар, а також, залежно від визначення, застосовні на міжнародному рівні правила, такі як правила безпеки польотів та світової торгівлі.

Гутерріш обійняв посаду голови ООН вдруге на початку січня. Консультативна рада з глобальних суспільних благ є одним з його флагманських проєктів з реформи Організації Об'єднаних Націй.

За словами Гутерріша, пандемія коронавірусу виявила серйозні прогалини у міжнародному співробітництві. Новий консультативний орган повинен надати імпульс оновленню практики та принципів дій на глобальному рівні.

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Меркель ООН

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