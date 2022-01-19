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Укр / Рус
Укр / Рус

Греция получила первые истребители Rafale от Франции

Среда, 19 января 2022, 14:24

В Грецию в среду прибыли первые истребители, приобретенные в рамках оборонного соглашения с Францией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Греция заказала в общей сложности 24 самолета производства Dassault стоимостью около 3 миллиардов евро, поскольку она стремится модернизировать свои вооруженные силы на фоне длительного спора с Турцией по поводу энергетических ресурсов в восточном Средиземноморье.

"Они уже в пути", - написал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в Twitter во вторник вечером, загрузив видео, на котором пилоты греческих ВВС садятся на борт самолетов Rafale.

Греческое телевидение в прямом эфире транслировало приближение первых шести самолетов, направлявшихся к авиабазе Танагра близ Афин.

"Добро пожаловать домой", - прозвучало сообщение с башни Танагра.

Парламент Греции ратифицировал в октябре стратегический военный и оборонный пакт с Францией, союзником по НАТО, согласно которому они будут оказывать друг другу помощь в случае внешней угрозы.

Пакт также включает заказы на три французских фрегата на сумму еще 3 миллиарда евро.

Франция говорит, что соглашение не направлено против какой-либо третьей страны, но Греция должна быть защищена.

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