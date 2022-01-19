Греція отримала перші винищувачі Rafale від Франції

До Греції у середу прибули перші винищувачі, придбані в рамках оборонної угоди з Францією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Греція замовила загалом 24 літаки виробництва Dassault вартістю близько 3 мільярдів євро, оскільки вона прагне модернізувати свої збройні сили на тлі тривалої суперечки з Туреччиною щодо енергетичних ресурсів у східному Середземномор'ї.

"Вони вже в дорозі", - написав прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс у Twitter у вівторок увечері, завантаживши відео, на якому пілоти грецьких ВПС сідають на борт літаків Rafale.

Грецьке телебачення в прямому ефірі транслювало наближення перших шести літаків, які прямували до авіабази Танагра поблизу Афін.

"Ласкаво просимо додому", – пролунало повідомлення з вежі Танагра.

Парламент Греції ратифікував у жовтні стратегічний військовий і оборонний пакт із Францією, союзником по НАТО, згідно з яким вони будуть надавати один одному допомогу у разі зовнішньої загрози.

Пакт також включає замовлення на три французьких фрегати на суму ще 3 мільярди євро.

Франція каже, що угода не спрямована проти будь-якої третьої країни, але Греція повинна бути захищена.

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