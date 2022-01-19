Глава МВД Германии призвала Apple и Google удалить Telegram из базы приложений

Глава МВД Германии Нэнси Файзер призвала компании Apple и Google удалить мессенджер Telegram из своей базы приложений из-за его роли в распространении экстремистских призывов.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Tagesspiegel.

Файзер после встречи с земельными главами МВД в Берлине заявила, что пока компании предлагают Telegram среди других приложений, они способствуют распространению конспирологических теорий и языка ненависти, а распространения призывов к убийству вообще нельзя допускать.

Глава МВД федеральной земли Нижняя Саксония Борис Писториус тоже заявил, что компаниям-гигантам следует действовать согласно своей политике соответствия правилам, а Telegram сейчас помогает масштабно распространять свои взгляды тем, кто презирает государственные институты, правым экстремистам и так называемым рейхсбюргерам.

Telegram в Германии все больше критикуют за то, что там свободно распространяют материалы с языком ненависти и этот мессенджер активно используют коронаскептики, антивакцинаторы, сторонники теории заговоров и неонацистских взглядов.

Особую огласку приобрело видео с военнослужащим Бундесвера, который выступает категорически против вакцинации и заявляет, что политиков за это "разорвут в куски и разбросают в полях". В одном из телеграм-каналов призвали к убийству премьера Саксонии Михаэля Кречмера и премьера земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэлы Шлезвиг.

В Telegram не отреагировали на официальные жалобы Германии по поводу таких каналов.

Файзер ранее заявляла, что не исключает закрытия Telegram, если сервис обмена сообщениями продолжит нарушать законы страны, но это будет рассматриваться как "последняя опция".

В Германии хотят попытаться повлиять на компанию при посредничестве стран, где размещаются серверы Telegram.